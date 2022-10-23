Сборная звезд Медиалиги может сыграть против сборной России
Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о возможном матче сборной звезд лиги со сборной России.
– Что-то известно по возможному матчу сборной звезд МФЛ против кого-то? Есть инсайды?
– Он будет.
– С кем?
– На самом деле три кандидата. Точнее, три варианта, не мы решаем, кто кандидат. Но это все крутые большие команды с именами и со статусом сборной.
– Со статусом сборной России?
– Ну, не Ирана же!
– Ну, закинь чуть-чуть.
– Я уже закинул.
– Что потенциально может состояться матч со сборной России?
– Давай, так, с какой-то сборной России.
– Переговоры ведутся?
– Да, в ближайшую неделю будет результат, – сказал Николай Осипов в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Севастиана Терлецкого».
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