Гасилин забил в дебютном матче за «Наших Парней» против «Рубина» в Медиалиге

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В первом матче субботней программы 7-го тура Winline Медиалиги сошлись «Наши Парни» и «Рубин».

В составе «НП» дебютирует экс-форвард «Амкала» Алексей Гасилин.

«Наши Парни» – МФК «Рубин» – 1:1 (первый тайм) 

«Наши Парни»: Филимонов, Янбаев, Хатаженков, Головской, Гранат,  Морев, Боб, Казанков, Ямщиков, Гасилин, Usaib.

МФК «Рубин»: Свет, Михайлов, Andplay, Сунгуров, Фома, Матягин, Баляйкин, Калина, Каримов, Норик, Дядюн.

Гол: 1:0 – Гасилин, 1:1 – Норик.

Расписание 7-го тура Медиалиги

Таблица Медиалиги

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