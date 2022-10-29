Гасилин забил в дебютном матче за «Наших Парней» против «Рубина» в Медиалиге
В первом матче субботней программы 7-го тура Winline Медиалиги сошлись «Наши Парни» и «Рубин».
В составе «НП» дебютирует экс-форвард «Амкала» Алексей Гасилин.
«Наши Парни» – МФК «Рубин» – 1:1 (первый тайм)
«Наши Парни»: Филимонов, Янбаев, Хатаженков, Головской, Гранат, Морев, Боб, Казанков, Ямщиков, Гасилин, Usaib.
МФК «Рубин»: Свет, Михайлов, Andplay, Сунгуров, Фома, Матягин, Баляйкин, Калина, Каримов, Норик, Дядюн.
Гол: 1:0 – Гасилин, 1:1 – Норик.
Расписание 7-го тура Медиалиги
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