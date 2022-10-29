Алексей Гасилин о дебюте за «Наших Парней»: «Играть сегодня не должен был»

Нападающий «Наших Парней» Алексей Гасилин прокомментировал свой дебют за команду.

– Как думаешь, Герман еще не пожалел, что отдал тебя в аренду.

– Честно вам скажу, играть сегодня не должен был. Да и кто видит и понимает футбол – просто стою. Получается сохранить, отдать, забить. С Германом мы общались, кто не видел, заходите на мой YouTube-канал, посмотрите, я там дал полную раскладку, почему так произошло.

Я в аренде, я полноценный амкаловец, но помогаю «Нашим Парням».

– Твой прогноз на матч – «Амкал».

– «Амкал» выиграет, причем крупно. Мне кажется, наверное, 3:0, 4:1.

– Останешься болеть?

– Думаю, что да. Но не знаю, мне надо с доктором... мой красавчик, лучший доктор, амкаловский доктор. У нас возможно, сегодня будет МРТ как раз по ноге, посмотрим насколько все серьезно, – сказал Гасилин во флэш-интервью.