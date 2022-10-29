Глушаков играет в Медиалиге впервые в сезоне. Гогниев заменил его сегодня в 1-м тайме в матче «Химок»

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Денис Глушаков вышел в стартовом составе Reality в матче Winline Медиалиги с «Амкалом».

Сегодня полузащитник «Химок» был заменен в первом тайме матча Мир РПЛ против «Динамо» (1:6).

После замены главный тренер «Химок» Спартак Гогниев крикнул хавбеку «Домой, #####!» Глушаков сразу ушел в раздевалку.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России в прошлом сезоне уже играл за Reality в МФЛ.

В этом розыгрыше турнира 35-летний футболист появился на поле впервые.

Матч Reality – «Амкал» проходит в эти минуты (0:0, первый тайм).

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