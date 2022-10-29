Зухра о поведении Гогниева: «Была бы это Медиалига, а не РПЛ – все б визжали от радости»

Ведущая ЦСКА ТВ Зухра Уразбахтина прокомментировала поведение главного тренера «Химок» Спартака Гогниева в матче с «Динамо» (1:6).

«Главная проблема перформанса Спартака Гогниева в том, что чуть не та лига. Была б не РПЛ, а Медиалига, там все б только визжали от радости!

Но, возможно, Гогниев там и окажется. По умению общаться, манерам, бесшабашности он вполне соответствует масштабам и задачам Медиалиги», – написала Уразбахтина в своем телеграм-канале Zuhra Urazbakhtina.

После удаления в матче с «Динамо» Гогниев сорвался на комментаторе «Матч ТВ» Сергея Дурасова.

«Химки» сгорели 1:6, а Гогниев сорвался: отправил «Домой!» Глушакова, удалился и наехал на комментатора