Гогниев о замене Глушакова: «Реакция Дениса была неадекватной и неправильной. Имя работает на тебя, но есть здесь и сейчас»

назвал «неадекватной» реакцию Дениса Глушакова на замену.

Главный тренер «Химок» заменил полузащитника на 35-й минуте матча с (1:6), на поле вышел . Сразу после замены Глушаков убежал в раздевалку. Гогниев, глядя в сторону тоннеля, в который убежал хавбек, крикнул: «Домой, #####! Домой, #####!»

– Расскажите про замену . Вы эмоционально высказались ему вслед.

– Глушаков такой же футболист, как и все. Если тренер принял такое решение, то это решение тренера – не просто так самоутверждаюсь. Денис сильный игрок, выступал в сборной, но есть реалии. То, что здесь и сейчас. Имя работает на тебя, но есть здесь и сейчас.

Когда тренер меняет любого футболиста, он должен реагировать правильно. Особенно если ты капитан команды. Мое мнение – реакция Дениса была неадекватной и неправильной. Я вправе поменять кого угодно как тренер. Потому что на мне результат.

Казанцев хорошо вышел, связал игру. Да, были обрезы, но у него просто нет опыта играть на таком уровне. Мне нужны мотивированные футболисты, с горящими глазами, которые даже если ошибаются, все равно хотят забить и победить.

Мы могли сегодня забить больше, было много подходов. Конечно, когда несколько голов пропускаешь, тяжело выбраться. Но мы станем только сильнее, – сказал Гогниев.