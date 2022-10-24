Прокоп вернулся в Россию и может сыграть против Reality

Полузащитник «Амкала» вернулся в Россию и попадет в заявку команду на матч 7-го тура Winline Медиалиги против . В сентябре 2022 года Прокоп после успешных выступлений за «Амкал» в Фонбет Кубке России, где он сделал 3 ассиста, уехал в Болгарию на просмотр в футбольный клуб «Ботев», который играет в Первой Лиге.

Трансферное окно откроется только зимой, поэтому Михаил принял решение вернуться в Россию на неопределенный срок после прохождения просмотра.

Сам «Ботев» в своих социальных сетях не публиковал информацию о дальнейшем будущем Прокопа, его отъезде и потенциальном трансфере.