Медиадиректор «Ботева» о Прокопе: «Уже приехал, завтра начнет тренироваться»

Теги Ботев Пловдив Чемпионат.com Амкал Прокоп Медиафутбол

Медиадиректор пловдивского «Ботева» Сергей Расулов подтвердил, что полузащитник «Амкала» Прокоп приехал в клуб на просмотр.

«Прокопьев на просмотре в «Ботеве». Уже приехал, завтра начнет тренироваться. Тренерский штаб будет смотреть его в качестве профессионального футболиста», – рассказал Расулов порталу «Чемпионат.com».

Напоминаем, что про Михаил Прокопьев пришел в «Амкал» осенью 2021-го. С командой он принял участие в трех первых раундах Фонбет Кубка России 2022/23, в которых отдал 3 голевые передачи.

Игрок «Амкала» Прокоп проходит просмотр в болгарском «Ботеве»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные