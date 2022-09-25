Медиадиректор «Ботева» о Прокопе: «Уже приехал, завтра начнет тренироваться»

Медиадиректор пловдивского «Ботева» Сергей Расулов подтвердил, что полузащитник «Амкала» Прокоп приехал в клуб на просмотр.

«Прокопьев на просмотре в «Ботеве». Уже приехал, завтра начнет тренироваться. Тренерский штаб будет смотреть его в качестве профессионального футболиста», – рассказал Расулов порталу .com».

Напоминаем, что про пришел в «Амкал» осенью 2021-го. С командой он принял участие в трех первых раундах Фонбет Кубка России 2022/23, в которых отдал 3 голевые передачи.

Игрок «Амкала» Прокоп проходит просмотр в болгарском «Ботеве»