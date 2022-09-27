Исполнительный директор «Ботева» о Прокопе: «Мы видим Михаила профессиональным футболистом»

Исполнительный директор «Ботева» Герман Чистяков высказался о Прокопе.

«Прокопьев – чрезвычайно талантливый молодой футболист, прошедший школу «Зенита». Он отлично выступил в матчах Кубка России. Миша приезжает к нам на тренировки. Тренерский штаб будет следить за ним, мы вместе примем решение о его будущем.

Миша популярен в России благодаря соцсетям, но нас не интересует медийная сторона вопроса. Мы видим Михаила профессиональным футболистом, его будущее в Ботеве зависит исключительно от того, как он покажет себя на тренировках с командой. Если он сумеет доказать клубу свой потенциал и продолжит тут карьеру, то многочисленная публика, которая за ним следит, автоматически начнет следить и за Ботевым», – цитирует Чистякова телеграм-канал «Крысева | Медиа Футбич».

Напоминаем, что проходит просмотр в болграском клубе «Ботев».