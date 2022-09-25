Игрок «Амкала» Прокоп проходит просмотр в болгарском «Ботеве»

Полузащитник Михаил Прокопьев проходит просмотр в болгарском «Ботеве».

Около месяца он будет тренироваться с командой, сообщает «Спорт-Экспресс».

Если Прокоп понравится тренерскому штабу, то в январе ему предложат профессиональный контракт.

Прокопьев пришел в «Амкал» осенью 2021-го. С командой он принял участие в трех первых раундах Фонбет Кубка России-2022/23, в которых отдал 3 голевые передачи.

У «Ботева» русский владелец – Антон Зингаревич (экс-владелец английского «Рединга»). В текущем сезоне клуб играл в квалификации Лиги конференций.