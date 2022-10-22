Эльдар Джарахов: «Последний раз я играл в футбол в детстве во дворе»

Вратарь GOATS Эльдар Джарахов высказался о предстоящем дебюте в матче 6-го тура Winline Медиалиги против 2Drots.

– Эльдар, ты уже с капитанской повязкой, в тебя поверили?

– Да, но сегодня появилось ощущение, что все-таки спортом хочется позаниматься, потому что это реально заряжает. Первый раз в жизни встал на ворота. А в футбол я последний раз играл в далеком детстве в Новокузнецке во дворе. Но тогда мы были на равных, потому что мы были детьми, а сейчас тяжеловато, но будем стараться.

– Ты сыграешь?

– Сто процентов.

– Весь матч?

– Нет, не весь матч.

– А сколько? Минут 5?

– На сколько меня хватит, потому что нужно побеждать, а пока я не готов приносить команде победы. Я могу ####### сколько угодно, но сейчас буду говорить честно. Завтра я попробую себя, но недолго. Но все еще впереди!

– Гуди хотел, чтобы ворота поменьше поставили.

– Я, в первую очередь, хотел, чтобы ворота поменьше поставили. Это было бы разумно и правильно. Хоккейные ворота вообще отлично бы подошли, – рассказал Джарахов в интервью ТГ-каналу журналиста «СЭ» Терлецкого».