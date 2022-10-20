Инстамодели Илона Коринец и Лиза Корнилова сыграют за GOATS против 2Drots
GOATS планируют выпустить в составе двух девушек в матче 6-го тура Winline Медиалиги против 2Drots.
Ожидается появление на поле инстамоделей Илоны Коринец и Лизы Корниловой.
Ранее участие девушек в матче анонсировал босс «Козлов» Goody. Накануне информация об этом появилась в телеграм-канале «Некласико».
Недавно президент 2Drots Некит заявил, что клуб планирует выйти медийным составом в предстоящей игре. Goody говорил, что за «Козлов» дебютируют Soda Luv и Паша Техник.
Игра 2Drots – GOATS состоится 23 октября. Начало матча – в 19:00 по московскому времени.
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