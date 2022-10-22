GOATS давали миллион рублей Володе XXL за участие в игре с 2Drots. Медиалига и «дроты» – против
Полузащитник «БроукБойз» Володя XXL прокомментировал ситуацию о несостоявшемся трансфере в GOATS.
«Козлы» хотели взять хавбека в аренду на одну игру – против 2Drots в 6-м туре Winline Медиалиги.
Ситуацию с Володей обсудили босс «Броуков» Дмитрий Егоров и журналист Крысева.
Крысева: Сколько давали за один матч?
Володя: Миллион!
Крысева: Миллион?
Володя: Да, миллион рублей или больше, Дим? Все руководство решало.
Крысева: Подожди, а «Броукам» тоже давали?
Егоров: Ничего не давали.
Крысева: Только тебе лямчик?
Володя: Да, лямчик за игру.
Крысева: Это много.
Володя: Братан, это настолько много, что я захотел перейти туда на один матч, конечно.
Крысева: Что бы ты купил?
Володя: Я бы оставил, сделал себе что-нибудь прикольное. Я у КДК просто прошу, чтобы меня отпустили в GOATS. Но Коля [Осипов] заборогозил, ничего не понравилось ему. Ну, посмотрим, я думаю, все будет.
Егоров: Ты видел, и «дроты» отказались тебя заявлять?
Володя: ######, я бы сказал.
Крысева: Кто?
Володя: Просто #####, как так можно делать? Мне вообще не нравится, что так делают.
Егоров: Не ругайся.
Крысева: Подожди, ты про кого сейчас?
Володя: Мне не нравится, братан, а что здесь такого?
Егоров: А он нам говорит, главное, что хочет сыграть, и никто не против: «дроты», лига, нужно только наше согласие, а мы: «Ну, ок».
Володя: А «дроты» против, Некиту звоню, а он говорит: «Володь, не хочу». Ну как же так? Почему это в виде исключения нельзя сделать на один матч? Почему? В чем проблема? – приводит слова Володи XXL ТГ-канал журналиста «СЭ» Терлецкого.
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