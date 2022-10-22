GOATS давали миллион рублей Володе XXL за участие в игре с 2Drots. Медиалига и «дроты» – против

Полузащитник «БроукБойз» Володя XXL прокомментировал ситуацию о несостоявшемся трансфере в GOATS.

«Козлы» хотели взять хавбека в аренду на одну игру – против 2Drots в 6-м туре Winline Медиалиги.

Ситуацию с Володей обсудили босс «Броуков» Дмитрий Егоров и журналист Крысева.

Крысева: Сколько давали за один матч?

Володя: Миллион!

Крысева: Миллион?

Володя: Да, миллион рублей или больше, Дим? Все руководство решало.

Крысева: Подожди, а «Броукам» тоже давали?

Егоров: Ничего не давали.

Крысева: Только тебе лямчик?

Володя: Да, лямчик за игру.

Крысева: Это много.

Володя: Братан, это настолько много, что я захотел перейти туда на один матч, конечно.

Крысева: Что бы ты купил?

Володя: Я бы оставил, сделал себе что-нибудь прикольное. Я у КДК просто прошу, чтобы меня отпустили в GOATS. Но Коля [Осипов] заборогозил, ничего не понравилось ему. Ну, посмотрим, я думаю, все будет.

Егоров: Ты видел, и «дроты» отказались тебя заявлять?

Володя: ######, я бы сказал.

Крысева: Кто?

Володя: Просто #####, как так можно делать? Мне вообще не нравится, что так делают.

Егоров: Не ругайся.

Крысева: Подожди, ты про кого сейчас?

Володя: Мне не нравится, братан, а что здесь такого?

Егоров: А он нам говорит, главное, что хочет сыграть, и никто не против: «дроты», лига, нужно только наше согласие, а мы: «Ну, ок».

Володя: А «дроты» против, Некиту звоню, а он говорит: «Володь, не хочу». Ну как же так? Почему это в виде исключения нельзя сделать на один матч? Почему? В чем проблема? – приводит слова Володи XXL ТГ-канал журналиста «СЭ» Терлецкого.