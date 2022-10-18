2Drots сыграют в Медиалиге медийным составом против GOATS

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Основатель 2Drots Некит заявил, что команда сыграет в медийном составе в матче 6-го тура Winline Медиалиги против GOATS.

– Братан, они не понимают. Таких двух медийных составов они больше не увидят. Ни у одной другой команды не наберется настолько медийного [состава].

– Вы будете играть медийными?

– Да, мы будем играть медийными 

– Ты выйдешь? И Жека выйдет?

– Жека не будет [играть], но я выйду. Меня бесит, что матч тура – ### пойми кто. ###### «Амкал.

Матчем тура Медиалига выбрала игру «Родины Медиа» и «БроукБойз»

Матч GOATS – 2Drots состоится 23 октября. Начало в 19:00.

 

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