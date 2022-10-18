2Drots сыграют в Медиалиге медийным составом против GOATS
Основатель 2Drots Некит заявил, что команда сыграет в медийном составе в матче 6-го тура Winline Медиалиги против GOATS.
– Братан, они не понимают. Таких двух медийных составов они больше не увидят. Ни у одной другой команды не наберется настолько медийного [состава].
– Вы будете играть медийными?
– Да, мы будем играть медийными
– Ты выйдешь? И Жека выйдет?
– Жека не будет [играть], но я выйду. Меня бесит, что матч тура – ### пойми кто. ###### «Амкал.
Матчем тура Медиалига выбрала игру «Родины Медиа» и «БроукБойз».
Матч GOATS – 2Drots состоится 23 октября. Начало в 19:00.
Комментарии