2Drots сыграют в Медиалиге медийным составом против GOATS

Основатель 2Drots Некит заявил, что команда сыграет в медийном составе в матче 6-го тура Winline Медиалиги против GOATS.

– Братан, они не понимают. Таких двух медийных составов они больше не увидят. Ни у одной другой команды не наберется настолько медийного [состава].

– Вы будете играть медийными?

– Да, мы будем играть медийными

– Ты выйдешь? И Жека выйдет?

– Жека не будет [играть], но я выйду. Меня бесит, что матч тура – ### пойми кто. ###### «Амкал.

Матчем тура Медиалига выбрала игру и .

Матч GOATS – 2Drots состоится 23 октября. Начало в 19:00.