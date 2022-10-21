«Наконец-то подписали готового медийного футболиста». Сибскана о трансфере Дуба

Капитан «Амкала» Сибскана высказался о трансфере в команду Кирилл Дубникова.

«Наконец-то подписали готового медийного футболиста! Не надо тратить ресурсы на пиар и раскрытие персонажа, ведь его статус сам за себя говорит! Крупная рыбина! Прошаренным сразу было понятно что потенциал у Дуба бешеный!» – написал Андрей в телеграм-канале «Дисс на всех».

Ранее Сибскана не раз негативно высказывался о медийном статусе Дубникова.

20 октября «Амкал» объявил о подписании контракта с Дубниковым.