Сибскана о «На Спорте»: «Самая зашкварная команда: покупала болельщиков, вкидывала»

Сибскана прокомментировал свои слова в кругу перед матчем – «Амкал» (2:1) в 4-м туре Winline Медиалиги.

Обращаясь к своим партнерам, капитан «Амкала» назвал «На Спорте» «самой зашкварной командой».

– Они самая зашкварная команда, это правда.

– Почему? Они же сейчас поменялись, ушел Текила.

– Убрать зашкварных людей – это даже не полдела, имидж-то команды пострадал. Команда ######### (обманщиков), что только не творила: покупала болельщиков, вкидывала, очень классно ####### (обманывала). Мы же помним фразу – не важно, кто ее сказал – останется только одна команда. Осталась? Я уверен, что они покупали болельщиков.

– тоже покупала вчера болельщиков?

– Я знаю это. Еще до того, как они оформляли покупочку, у меня была инфа, что они, может быть, не прямой покупкой, но определенные мувы делали с приведением болельщиков на основную команду, а в дальнейшем планировалось на медиа. Стопроцентная инфа, тут если нужно, то и пруфы раздобудем, – рассказал капитан телеграм-каналу «Некласико».