Сибскана о Градиленко: «Как же он органично ворвался в медиафутбол. Открытие сезона!»
Капитан «Амкала» Сибскана прокомментировал выход на поле главного тренера GOATS Дмитрия Градиленко.
«Как же он органично ворвался в медиафутбол, для меня он однозначно – открытие сезона!
На чилле, с шутейками и при этом со знанием дела. Великий просто!», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех».
В матче с SD Family (4:2) Градиленко дебютировал в Winline Медиалиге, выпустив себя на замену в концовке.
Первая победа GOATS: усилились легендами из Беларуси, Goody забил, 53-летний Градиленко выпустил себя на поле.
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