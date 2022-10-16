Сибскана о Градиленко: «Как же он органично ворвался в медиафутбол. Открытие сезона!»

Капитан «Амкала» Сибскана прокомментировал выход на поле главного тренера GOATS Дмитрия Градиленко.

«Как же он органично ворвался в медиафутбол, для меня он однозначно – открытие сезона!

На чилле, с шутейками и при этом со знанием дела. Великий просто!», – написал Сибскана в своем телеграм-канале «Дисс на всех».

В матче с SD Family (4:2) Градиленко дебютировал в Winline Медиалиге, выпустив себя на замену в концовке.

Первая победа GOATS: усилились легендами из Беларуси, Goody забил, 53-летний Градиленко выпустил себя на поле.