Тигиев о бое с Олегом Майами: «Этот трус или сдастся в первом раунде, или рефери остановит бой»

Защитник Георгий Тигиев высказался о предстоящем бое с Олегом Майами.

– Для тебя идеальная победа, если она будет – она какая? Если это вдруг будет с борьбой, то это просто сделать в начале удушающий, чтобы меньше людей пострадало? Или же ты прям хочешь в рубке, чтобы было много крови?

– В рубке. Не хочу удушающий, хочу в рубке. Если бой будет проходить в стойке, то хочу именно в рубке, хочу в рубке. И почему-то мне кажется этот трус, знаешь, он договорился, согласился, выбил какой-то чек себе и или просто сдастся в первом раунде, или рефери остановит бой, – сказал Георгий в интервью YouTube каналу «Едим Спорт».