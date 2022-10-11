Георгий Тигиев – о бое с Олегом Майами: «Занимался борьбой, на каратэ ходил, да и немало дрался»

Защитник Георгий Тигиев рассказал о возможном бое с Олегом Майами.

– Одна организация почти что договорилась на бой.

– А у тебя есть какой-то бэкграунд? Где-то, когда-то занимался?

– Занимался борьбой, на каратэ ходил, да и немало дрался.

– У вас чисто кулачка будет или прям борьба?

– Это уже там поговорим, обговорим, да мне без разницы.

– А это будет с искренней ненавистью или тебе в целом пофиг?

– Уже изначально есть ненависть.

– А что за тема была? В чем там бэкграунд?

– Там тема была, когда еще на прессухе в 1 сезоне МФЛ, – сказал Георгий Тигиев на программе «Это Медиафутбол, Бро».