Георгий Тигиев – о бое с Олегом Майами: «Занимался борьбой, на каратэ ходил, да и немало дрался»
Защитник «БроукБойз» Георгий Тигиев рассказал о возможном бое с Олегом Майами.
– Одна организация почти что договорилась на бой.
– А у тебя есть какой-то бэкграунд? Где-то, когда-то занимался?
– Занимался борьбой, на каратэ ходил, да и немало дрался.
– У вас чисто кулачка будет или прям борьба?
– Это уже там поговорим, обговорим, да мне без разницы.
– А это будет с искренней ненавистью или тебе в целом пофиг?
– Уже изначально есть ненависть.
– А что за тема была? В чем там бэкграунд?
– Там тема была, когда еще на прессухе в 1 сезоне МФЛ, – сказал Георгий Тигиев на программе «Это Медиафутбол, Бро».
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