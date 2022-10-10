Олег Майами о бое с Тигиевым: «Моя единственная претензия к нему – многочисленные оскорбления»
Нападающий «На Спорте» Олег Майами высказался о конфликта с защитником «БроукБойз» Георгием Тигиевым:
– Когда придешь за стол (на программу «Это Медиафутбол, Бро» – прим. Sports) ко мне?
– Слушай, да когда-нибудь приду. Тут нет какой-то принципиальности не ходить куда-то.
– Ну скажи, что должно произойти, чтобы ты пришел? Потому что мне кажется, что эта прога бы собрала, если посадить тебя с Тигиевым.
– Нет, с Тигиевым мы не пойдем. У нас с Тигиевым другие задачи.
– Бой? У вас бой, да?
– Ничего не могу тебе сказать, но с Тигиевым точно нет. О чем мы будем разговаривать?
– У вас есть как-будто некий неразрешенный конфликт.
– Он так считает. У меня единственная к нему претензия – многочисленные оскорбления, которые если честно меня не сильно задевают, но я думаю он очень много себе позволяет. Не только в мою сторону, в сторону других людей, очень много кидается, оскорбляет.
– Поэтому у вас будет бой?
– Нет, я не могу тебе сказать, бой будет тогда, когда будет какая-то конкретика. Конечно, это мечта всей его жизни практически сбылась.
– За сколько бы ты вышел на бой с Тигиевым? Сколько надо заплатить?
– Слушай, у меня есть свои предпочтения. Куда, за сколько ходить.
– То есть ты не озвучишь сумму? Ну, сколько надо миллионов чтоб ты вышел с Тигиевым?
– Много. Если бы это был более популярный человек, то можно было бы еще больше на этом срубить, а так из-за того что это Тигиев. Там конечно гроши, – сказал нападающий «На Спорте» Олег Майами телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».
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