«Броуки» сыграют с «Амкалом» в главном матче тура Winline Медиалиги

Воскресную программу 5-го тура Winline Медиалиги открывают «БроукБойз» и «Амкал».

подходят к матчу, имея в активе 3 победы и ничью в 4 матчах, а также победу в челлендже. У команды 11 очков.

У «Амкала» 8 очков: две победы, ничья, поражение и один челлендж.

Команды занимают 2-е и 3-е места соответственно. Лидирует в группе A с 12 очками , которая в этом туре разгромила «На Спорте» (3:0).

«БроукБойз» – «Амкал» – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Расписание 5-го тура

Все матчи 5-го тура проходят по экспериментальным правилам.