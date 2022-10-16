«Броуки» сыграют с «Амкалом» в главном матче тура Winline Медиалиги
Воскресную программу 5-го тура Winline Медиалиги открывают «БроукБойз» и «Амкал».
«Броуки» подходят к матчу, имея в активе 3 победы и ничью в 4 матчах, а также победу в челлендже. У команды 11 очков.
У «Амкала» 8 очков: две победы, ничья, поражение и один челлендж.
Команды занимают 2-е и 3-е места соответственно. Лидирует в группе A с 12 очками «Родина Медиа», которая в этом туре разгромила «На Спорте» (3:0).
«БроукБойз» – «Амкал» – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Все матчи 5-го тура проходят по экспериментальным правилам.
Комментарии