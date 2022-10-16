Фанаты «Броуков» сожгли футболку «Амкала»

Фанаты Broke Boys сожгли футболку «Амкала» перед матчем Winline Медиалиги.

В телеграм-канале Broke Boys Ultras болельщики «Броуков» обратились к фанатам «Амкала»: «Ребята, не надо было начинать угрожать нам, обвинять нас в двуличии. Вы не ультрас, а шайка детей».

Вместе с этим был опубликован ролик, в котором фанаты «БроукБойз» поджигают футболку «Амкала»: Это видео адресовано не команде «Амкал», а их болельщикам, которые слишком много себе позволяют.

Матч между «Амкалом» и «Броуками» в рамках 5-го тура МФЛ завершился нулевой ничьей.