Фил Воронин о матче с «Броуками»: «Хочется, чтобы новые правила добавили прикола, а не напряга»

Игрок «Амкала» Фил Воронин поделился ожиданиями от матча с «Броуками».

– Какие у тебя ожидания от матча?

– Блин, да хочется футбола, чтобы его было много. Хочется, чтобы эти нововведения в правилах добавили какого-то прикола, а не напряга, чтобы не было спорных ситуаций, связанных с оранжевыми, красными, желтыми карточками.

В общем, чтобы было больше футбольных моментов, чем нефутбольных. Банально, но, правда, так хочется, – сказал Фил в интервью телеграм-каналу «SUGAR FIFA | Новости медийного футбола».

Матч 5-го тура Winline Медиалиги между «Амкалом» и состоится в воскресенье, 16 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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