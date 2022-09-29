Тигиев и Майами ведут переговоры о бое. С Олегом пока не договорились

Георгий Тигиев и Олег Майами могут провести поединок.

Переговоры с футболистами ведет поп-ММА промоушен «Наше дело».

По словам Тигиева, который представляет «БроукБойз», он получил официальное приглашение от промоушена.

Тем не менее Майми, выступающий за «На Спорте», пока об условиях боя не договорился.

– Я обозначил сумму, но пока еще никакой конкретики.

– Большая? Шесть нулей?

– Слушай, да кто я такой за шесть нулей? Просто, для чего выходить за какие-то небольшие деньги?

Посмотрим, как будет конкретика, мы это обсудим, – заявил Майами.

Олег и Георгий конфликтуют уже достаточно давно. На прошлой неделе они в очередной раз поругались на матче Медиалиги.

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