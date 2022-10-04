Георгий Тигиев: «2Drots – пидорасы! Хочу подойти к их тренеру и телефон ему в ##### кинуть»

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Защитник «БроукБойз» Георгий Тигиев грубо высказался о 2Drots и их главном тренере Дмитрии Кузнецове.

«2Drots – пидорасы! Я хочу это кричать. Вообще хочу подойти к их тренеру и ### просто телефон ему в ##### кинуть.

Старый? А что делать? Он девочку на ### посылает, нет? Срыв? Ну срыв у меня может быть, но он же уже на опыте должен быть», – сказал Тигиев.

Речь Тигиева попала на видео ютуб-канала ФК «Деньги».

Тренер 2Drots Кузнецов толкнул и послал на ### корреспондентку в матче Медиалиги. Эпизод вызвал громкий резонанс в комьюнити  

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