Литвинов – о президентстве в «Бей Беги» : «Особо не хочу этим заниматься, поддерживаю как болельщик»

Теги Спартак Георгий Джикия Александр Соболев Руслан Литвинов Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о возможном президентстве в «Бей Беги»

Джикия говорил после прошлого матча, что ты, возможно, заменишь Соболева. Будешь новым президентом «Бей Беги». Вы с ним это как-то обсуждали?

– Еще не обсуждали ничего. 

– Ну тебе интересно было бы?

– Ну нет. Пока я особо не хочу этим заниматься, я поддерживаю как болельщик истинный. Президентом тяжело быть. На это надо время уделять, а я сейчас полностью вовлечен именно в футбол.

– С Сашей Соболевым как-то обсуждали, вернется ли он в команду.

– Нет, ну спрашивали, интересовались. Он ответа конкретного не дает. Я думаю, в скором времени он расскажет почему, что и как.

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