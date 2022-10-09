Литвинов – о президентстве в «Бей Беги» : «Особо не хочу этим заниматься, поддерживаю как болельщик»

Полузащитник высказался о возможном президентстве в

– Джикия говорил после прошлого матча, что ты, возможно, заменишь Соболева. Будешь новым президентом «Бей Беги». Вы с ним это как-то обсуждали?

– Еще не обсуждали ничего.

– Ну тебе интересно было бы?

– Ну нет. Пока я особо не хочу этим заниматься, я поддерживаю как болельщик истинный. Президентом тяжело быть. На это надо время уделять, а я сейчас полностью вовлечен именно в футбол.

– С Сашей Соболевым как-то обсуждали, вернется ли он в команду.

– Нет, ну спрашивали, интересовались. Он ответа конкретного не дает. Я думаю, в скором времени он расскажет почему, что и как.