Джикия об уходе Соболева из «Бей Беги»: «В раздевалке ребята увидели меня. Я – это спокойствие»

Руководитель «Бей Беги» Георгий Джикия дал комментарии об уходе Соболева из телеграм-каналам «Крысева | Медиа Футбич» и «Некласико» после победы в Winline Медиалиге над «Ромой» (3:1).

– Что так не нравится Соболеву в КДК, что он ушел из команды?

– Он сам об этом скоро скажет.

– Вы приняли это решение?

– Конечно, приняли. Раз его нет, значит, приняли

– А вам не обидно?

– Нет.

– Команда ассоциируется с вами и с Александром...

– А я ухожу куда-то? Пока я здесь, команда будет.

– А есть вероятность, что вас тоже расстроит КДК, и вы покинете клуб?

– Почему меня должен расстроить КДК? Александра расстроило, но все разные.

– Что случилось?

– Я вам еще раз объясняю, что Александр скажет все, что он решил. Почему он решил, зачем он так решил.

– А команда как восприняла это?

– Выиграла 3:1. В раздевалке ребята увидели меня. Соответственно, я – это спокойствие.

– Ты по-прежнему не вкладываешь свои деньги в «Бей Беги»?

– Да, ноль. Откуда деньги? Только спонсоры.

– Может быть пригласите Руслана Литвинова на место Соболева?

– Я сегодня об этом разговаривал с ним, почему нет? Мы просто рассмотри еще одну кандидатуру.

– А кто еще в списке?

– Литвинов, этого достаточно.

– А Зиньковский?

– Зиньковский иногда болеет за другую команду.