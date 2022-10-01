Джикия об уходе Соболева из «Бей Беги»: «В раздевалке ребята увидели меня. Я – это спокойствие»

Руководитель «Бей Беги» Георгий Джикия дал комментарии об уходе Соболева из телеграм-каналам «Крысева | Медиа Футбич» и «Некласико» после победы в Winline Медиалиге над «Ромой» (3:1).
– Что так не нравится Соболеву в КДК, что он ушел из команды?
– Он сам об этом скоро скажет.
– Вы приняли это решение?
– Конечно, приняли. Раз его нет, значит, приняли
– А вам не обидно?
– Нет.
– Команда ассоциируется с вами и с Александром...
– А я ухожу куда-то? Пока я здесь, команда будет.
– А есть вероятность, что вас тоже расстроит КДК, и вы покинете клуб?
– Почему меня должен расстроить КДК? Александра расстроило, но все разные.
– Что случилось?
– Я вам еще раз объясняю, что Александр скажет все, что он решил. Почему он решил, зачем он так решил.
– А команда как восприняла это?
– Выиграла 3:1. В раздевалке ребята увидели меня. Соответственно, я – это спокойствие.
– Ты по-прежнему не вкладываешь свои деньги в «Бей Беги»?
– Да, ноль. Откуда деньги? Только спонсоры.
– Может быть пригласите Руслана Литвинова на место Соболева?
– Я сегодня об этом разговаривал с ним, почему нет? Мы просто рассмотри еще одну кандидатуру.
– А кто еще в списке?
– Литвинов, этого достаточно.
– А Зиньковский?
– Зиньковский иногда болеет за другую команду.