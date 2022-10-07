Салим о том, что его могут не отпустить в «Амкал»: «Крепостное право и рабство давно ушли»
Полузащитник Reality Салим отреагировал на высказывание Дмитрия Егорова о возможном переходе игроков Reality в «Амкал».
«Когда вчера увидел высказывания Егорова, они у меня вызвали недоумение.
Скажу одну вещь: крепостное право и рабство давно уже ушли!
У меня есть возможность уйти в трансферное окно в середине сезона, так уж вышло. И вы все прекрасно знаете, что могло бы мне помешать.
А Егоров, видимо, действительно до конца не знает ситуации, ну или действительно считает футболистов своей команды его собственностью», – написал Салимов в телеграм-канале SalimFM.
Накануне Егоров посоветовал руководителю Reality Филу не отзаявлять игроков, что должно помешать им перейти в «Амкал».
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