Салим о том, что его могут не отпустить в «Амкал»: «Крепостное право и рабство давно ушли»

Полузащитник Reality Салим отреагировал на высказывание Дмитрия Егорова о возможном переходе игроков Reality в «Амкал».

«Когда вчера увидел высказывания Егорова, они у меня вызвали недоумение.

Скажу одну вещь: крепостное право и рабство давно уже ушли!

У меня есть возможность уйти в трансферное окно в середине сезона, так уж вышло. И вы все прекрасно знаете, что могло бы мне помешать.

А Егоров, видимо, действительно до конца не знает ситуации, ну или действительно считает футболистов своей команды его собственностью», – написал Салимов в телеграм-канале SalimFM.

Накануне Егоров посоветовал руководителю Reality Филу не отзаявлять игроков, что должно помешать им перейти в .