Роман Салимов – о переходе в «Амкал»: «Контракт не подписан на данный момент»

Полузащитник Reality Роман Салимов прокомментировал слухи о своем трансфере в .

«Очень многие пишут личные сообщения. Есть люди, кто пишет в комментарии, и все хотят одного, узнать от меня информацию по «Амкалу». Хорошо.

Да , действительно с Германом был диалог, он выразил заинтересованность, она оказалась взаимная, мы об о всем договорились. Но контракт не подписан на данный момент.

Теперь осталось встретиться мне, Герману и Филу, и решить все окончательно, ведь от этого трансфера должны выиграть абсолютно все!», – написал Салим в своем телеграм-канале SalimFM.