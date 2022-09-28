Фил – о возможном переход Салима в «Амкал»: «Остановитесь, дайте нам самим развиваться»

Основатель Reality Фил Кострубов высказался о возможном переходе полузащитника Романа Салимова в .

«Если Герман уверен на 100% процентов, что Салим перейдет в «Амкал», то я в этом сомневаюсь, Салим не из тех людей, кто бросит команду посреди сезона, с тем учетом, что он может поднять второй кубок за год над головой!

Даже как-то не приятно, что уже пишут, что с ним договорились!

Во-первых, есть контрактные обязательства, по которым у Салима отступные 5.000.000₽.

Во-вторых, со мной еще лично Салим не разговаривал, в-третьих ребята медиа гиганты, хватит разбирать нашу команду по частям!

Сначала Гаучо, потом попытались Муру забрать, теперь Салим! Остановитесь, дайте нам самим развиваться», – написал Фил в телеграм-канале Reality.