Мура намекнул на трансфер в «Амкал»

Защитник Reality Святослав Мурадов намекнул на свой переход в «Амкал».

Сначала он репостнул в свой телеграм-канал переписку о переходе из канала «Амкал Live». С кем именно велась переписка не указано.

Потом опубликовал фото с рукопожатием.

А позже выложил коллаж из трех фото. На первом фото сам Мура, а на двух других защитники «Амкала» Шурыгин и Довбня. Под фото подпись: «А вот и все. Я думаю неплохой симбиоз. Как считаете?».

Также договоренности с «Амкалом» достиг полузащитник Reality Салим.