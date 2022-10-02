Салим – о незабитом пенальти: «Пойду ли я бить следующий раз? Конечно!»

Полузащитник Reality Салим высказался о поражении команды от «На Спорте» (0:3) в 3-м туре Winline Медиалиги.

«Играли неплохо, контролировали игру, соперник очень низко сидел, играли строго от обороны, не считаю этот матч провальным.

Да, ошиблись в простейших моментах, за что нас соперник и наказал. Делаем выводы и двигаемся дальше.

Что касается незабитого пенальти, великие футбики тоже не забивают, а уж я к ним точно не отношусь. Делаю выводы и двигаюсь только вперед.

Пойду ли я бить следующий раз? Конечно! Я штатный пенальтист команды, и грош мне цена, если меня этот пенальти сломает.

И грош цена нашей команде, если этот не забитый пенальти при счете 0:0 в первом тайме надломил нас как команду!

Всем добра и удачи! У меня все!», – написал Роман в своем телеграм-канале SalimFM