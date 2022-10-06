КДК оставил в силе результаты челленджа. Лав Соленов подавал протест
Основатель «На Спорте» Лев Соленов получил ответ от КДК касательно протеста результатов челленджа.
«Получил ответ от КДК – результат челленджа остается без изменений. Даже комментировать не хочу», – написал Лев в своем телеграм-канале Lev Borisovich.
После 3-го тура Winline Медиалиги соревновались в точности.
Напомним, что победителем челленджа стал Поликарп из «Родны Медиа». Одну из его попыток пришлось переснимать из-за ошибки оператора.
Скандал на челлендже Медиалиги: «Родина Медиа» получила дополнительную попытку из-за косяка оператора
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