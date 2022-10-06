КДК вынес решения по 3 туру Медиалиги. GOODY дискавилифицирован, Фанки – отделался условкой

КДК Winline Медиалиги вынесли наказания по итогам 3-го тура регулярного чемпионата.

Капитан GOATS GOODY получил один матч дисквалификации и условное предупреждение. Во время мачта он врезался во вратаря .

Нападающий Фанки получил условное предупреждение. Во время матча с он пошел мстить сопернику за подкат.

О наказаниях сообщил технический директор лиги Дмитрий Кортава.