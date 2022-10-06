КДК вынес решения по 3 туру Медиалиги. GOODY дискавилифицирован, Фанки – отделался условкой
КДК Winline Медиалиги вынесли наказания по итогам 3-го тура регулярного чемпионата.
Капитан GOATS GOODY получил один матч дисквалификации и условное предупреждение. Во время мачта он врезался во вратаря «Рубина».
Нападающий «Амкала» Фанки получил условное предупреждение. Во время матча с «Родиной Медиа» он пошел мстить сопернику за подкат.
О наказаниях сообщил технический директор лиги Дмитрий Кортава.
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