КДК вынес решения по 3 туру Медиалиги. GOODY дискавилифицирован, Фанки – отделался условкой

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КДК Winline Медиалиги вынесли наказания по итогам 3-го тура регулярного чемпионата.

Капитан GOATS GOODY получил один матч дисквалификации и условное предупреждение. Во время мачта он врезался во вратаря «Рубина».

Нападающий «Амкала» Фанки получил условное предупреждение. Во время матча с «Родиной Медиа» он пошел мстить сопернику за подкат.

О наказаниях сообщил технический директор лиги Дмитрий Кортава.

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