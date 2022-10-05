Райзен о танцах Федоса: «Какой-то цирк. Шатер поставили и клоунов под водку выпустили»

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Райзену не понравились танцы Федоса в матче с «Родиной Медиа».

Маслов защищал ворота «Амкала» в игре 3-го тура Winline Медиалиги (1:1) и по ходу второго тайма выдал небольшой перфоманс.

«Это называется медийный футбол. Люди прутся, когда так делают. Клоунада максимальная. Я не выкупаю, какая рефлексия на это должна быть? Все говорят, что это составляющая медийного футбола.

Вот в НБА есть стилек, празднования, подача. Это выглядит круто, красиво. Нарезки смотришь, это впечатляет, а у нас какой-то цирк. Шатер поставили и клоунов под водку выпустили», – сказал владелец «БроукБойз».

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