Райзен о танцах Федоса: «Какой-то цирк. Шатер поставили и клоунов под водку выпустили»

Райзену не понравились танцы Федоса в матче с .

Маслов защищал ворота в игре 3-го тура Winline Медиалиги (1:1) и по ходу второго тайма выдал небольшой перфоманс.

«Это называется медийный футбол. Люди прутся, когда так делают. Клоунада максимальная. Я не выкупаю, какая рефлексия на это должна быть? Все говорят, что это составляющая медийного футбола.

Вот в НБА есть стилек, празднования, подача. Это выглядит круто, красиво. Нарезки смотришь, это впечатляет, а у нас какой-то цирк. Шатер поставили и клоунов под водку выпустили», – сказал владелец .