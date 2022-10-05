«На Спорте» опротестовали результат челленджа из-за нарушения спортивного принципа

Третий челлендж этого сезона Winline Медиалиги завершился скандалом.

Тему поднял президент участвовавшей в финале челленджа команды «На Спорте» Лев Соленов.

«Вчера во время проведения челленджа возникла отчасти неприятная, но в первую очередь непонятная ситуация, которую нельзя оставлять без внимания – на финальной стадии был нарушен спортивный принцип. Я не буду называть вторую команду, которая оказалась в финале челленджа, чтобы непредвзятое решение основывалось именно на ситуации, а не на представлениях о команде, ну и не чтобы не спойлерить. Очевидно, первая команда – «На Спорте».

Суть нарушенного спортивного принципа заключается в следующем: после промаха в первой попытке оператор сообщает игроку, что по какой-то технической причине удар он не снял и поэтому его надо будет перебить. Воодушевленный подарком судьбы в этот раз футболист уже успешно выполняет задание, что приводит его команду к победе. Таким образом, он получил на ровном месте преимущество – вместо трех попыток, у него их оказалось четыре, вероятность успеха увеличилась и спортивный принцип нарушен. Первое и самое очевидное решение, которое приходит в голову – специально на камеру пробить мимо, но почему-то этого не случилось.

В данном контексте наиболее справедливым и логичным я вижу отмену очка для победившей команды и повторное проведение финала: либо с учетом первого промаха, либо всю финальную часть с самого начала. Конечно, я не могу здесь быть объективным, поскольку речь идет о моей команде, тем не менее, мне как профессиональному спортсмену видится очевидным нарушение спортивной составляющей – именно по этой причине убрали балл зрительских симпатий, не так ли?

В любом случае, данное обращение любезно отправляется в многоуважемый КДК, а также на суд вам, не менее уважаемая аудитория медийного футбола – что думаете, может ли подобный прецедент, если сейчас закрыть на это глаза, создать почву для подобных манипуляций в будущем?» – написал Соленов в своем телеграм-канале.

Позже он добавил, что КДК действительно получил запрос по данной ситуации.

Результаты челленджа пока официально не опубликованы. Тем не менее уже появилась информация, что вторым финалистом была .