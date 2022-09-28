Президент Медиалиги Осипов объяснил, почему переходы внутри лиги запрещены

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов объяснил, почему в открытом на этой неделе дозаявочном окне запрещены переходы внутри лиги.

«Почему сейчас запрещен переход из команды в команду внутри лиги?

Объяснение простое: каждая команда лиги понесла потери из оставивших команды ребят, по тем или иным причинам. И эти причины всем нам известны. У кого то таких потерь 10+, у кого то 1-2 человека… но!!!

Обескровить сейчас друг друга, забрать у команд с меньшими потерями игроков и, таким образом, искусственно заставить команды тоже заниматься поиском себе игроков-считаю не очень правильным решением. Сейчас есть 3-4 команды с сильными кадровыми проблемами, и не очень хочется, чтобы таких команд стало 8-9! А главное, эти 3-4 возьмут лишь по 1-2 игрока, что сильно делу не поможет!

Зато другие, потеряв 1-2 основных, сразу обретут головную боль на ровном месте… так зачем тогда делать половину лиги с проблемами? Может лучше помочь всем советом, скаутовским подсказом, игроками резерва?! До окна дозаявок 3 тура, там набрать можно и ослабить соперника-конкурента кем угодно уже! Заявка на сезон 40 человек, сыграть обоймой в 30 спокойно можно…

Не поддавайтесь общей панике, просмотр в любую команду лиги соберет сотни желающих с любым статусом футболистов! В конце концов, позвоните Шаме, у него половина состава еще без клубов! Позвоните Кортаве, у него заявок команд во второй сезон на 1000 человек, из которых 900 точно с радостью залетят к вам во второй сезон и усилят!

Позвоните Филу, у него отличная селекция, Там Араму не подошли ребята, которые на челендже сегодня были лучшими, а сколько еще таких было на тренировках Реалити за год на поле №8 в Лужниках!

И чуть терпения…после 5го тура уже оторвётесь по полной с трансферами! С 17 по 20 октября, что за неделя переходов нас ждет!!!», – написал Осипов в своем телеграм-канале.