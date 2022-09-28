«Эгриси» не будут дозаявлять игроков в Медиалигу

заявил, что » не будут дозаявлять игроков в Winline Медиалигу текущих реалиях.

«Официальное заявление клуба «Эгриси». В новых жизненных условиях, которые все мы избегаем называть прямо, я, Вася Уткин, хочу сделать заявление. Мы, «Эгриси», очень хотели играть в Медиалиге. У нас не оч получилось на старте, но это не сказалось на нашем желании. Мы, как и все, теряем игроков. И надо смотреть правде в лицо – можем потерять много.

Но «Эгриси» не станет пополнять состав в новых условиях. Если правила лиги позволяют – ок, но в нашем понимании дешевый это базар. Впрочем, это уже мнение. Мы никому его не навязываем. Возможно – и даже наверняка, это неизбежно – мы понесем потери.

Но наша команда – это банда. Мы никого не дозаявим. И искать не будем. Это не отвечает нашей идее. Пока можем играть – будем играть. Пока в составе сыщется 11 человек, мы выйдем на поле. Потому что для этого мы собирались. Играйте в футбол!», – написал Василий в своем телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин».