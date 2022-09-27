«С пониманием отнесся только Starmix». О сложности выбора команд на второй сезон Медиалиги

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал о сложности выбора команд на второй сезон Медиалиги.

«Я пообещал всем десяти участникам место во втором сезоне. Я искренне хотел отблагодарить команды за поддержку и не сомневался, что мест хватит всем. Мы думали так: получим 20 заявок, отберем 6-8 команд и будем жить-не тужить. Но я не учел, что конъюнктура изменилась.

Мы набрали 16 участников, а на два последних слота претендовали семь команд – в том числе и те, кому я изначально обещал место. Все участники первого сезона по-своему полюбились мне, и я понял, что нереально принять объективное решение. Лучший выход – делегировать задачу зрителям. Так мы пришли к голосованию на Sports.ru.

Мне искренне хотелось уместить в МФЛ-2 всех. Перед голосованием я не спал до утра, пытаясь придумать суперформулу. Не получилось. Через пару дней мы подвели итоги: вы выбрали ФК «Деньги» и Goats, а за бортом оказалось три команды первого сезона – Art, Basement и Starmix.

С пониманием отнесся только Starmix. Остальные восприняли это как личное оскорбление и предательство. Но я понимаю ребят и не уверен, что на их месте отреагировал бы иначе. Некоторые люди до сих пор обижены на меня. Часть из них перешла в другие команды, и мы пересеклись в первом туре МФЛ-2: у меня нет претензий к ребятам, я протянул им руку для рукопожатия, но не получил ответ», – написал Осипов в своем блоге на Sports.ru.

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