Goody о трансфере 6ix9ine в GOATS: «На третий день набухивания он стал игроком нашей команды»

Руководитель GOATS Goody рассказал, как команде удалось осуществить трансфер 6ix9ine.

«Текаши – в «Козлах». Завтра будет на тренировке. Должен был быть сегодня, но они с Джараховым ходили вчера в стрипуху и оба проспали.

А так, Текаши вообще ровный пацан. Абсолютно! Абсолютнейший вообще ровный чувак.

Три дня мы его набухивали и на третий день он стал игроком нашей команды ФК «Козлы».

Наверное, он не планировал, как-то вот так вот получилось. Я сам, честно, не ожидал. Никто не ожидал, но это круто. Это круто, что такой вот международный трансфер, такая сильная медийная личность с нами в обойме», – рассказал Goody в видео, опубликованном в телеграм-канале «Крысева | Медиа Футбич».