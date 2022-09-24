Тренер «Амкала» Бабин о своей зарплате: «Скажу, когда выиграем первый трофей»

Главный тренер Юрий Бабин пообещал раскрыть размер своей зарплаты.

– Моя зарплата в «Амкале»? Скажу, когда выиграем первый трофей.

– Что чувствует тренер, у которого 3-й матч с «Амкалом» и уже на «Открытие Арене»? Это же шок.

– Не, шока никакого нет. Я чувствую удовольствие. Психологически к этому я себя готовил. Не всю жизнь, но первый мой тренерский опыт был в 18 лет. Я к этому шел.

Я считаю, что ребята готовы тут играть. Они живут футболом, они тянут этот уровень. Они достойны здесь играть, – сказал Бабин в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».