Протест «Амкала» на судейство в матче Кубка России со «Звездой» отклонен

«Амкал» не смог опротестовать результат матча Фонбет Кубка России против «Звезды».

КДК РФС не стал рассматривать протест клуба Медиалиги на судейство.

По мнению основателя «Амкала» Германа El Classico, «Звезда» забила свой первый гол со штрафного удара с нарушением правил.

«Действия не могут быть рассмотрены юрисдикционными органами. «Амкал» подал протест, связанный с судейством.

Мы направили ответ клубу: КДК не принимает к рассмотрению. Письмо Попкова направлено в клуб.

Статья 125 пункт 5: не принимаются рассмотрения на качество судейства. Все, что связано с качеством судей, не рассматривается», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Судьи ######, дебилы – ненавижу их». Сказка «Амкала» в Кубке России закончилась судейским скандалом