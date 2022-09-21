Сибскана: «Если сборная России побаивается играть с нами, можем сыграть с молодежкой»

Капитан Андрей Сибскана оценил шансы провести матч со сборной России.

«Идея с товарищеским матчем сборной России против сборной медийного футбола очень интересна. Особенно после того, как медийные клубы выступили в Кубке России.

После таких результатов будет всем любопытно увидеть, насколько силы будут не равны. Такой матч будет интересен и для широких масс, всего народа страны.

Но если сборная России побаивается с нами играть или не хочет, то мы можем сыграть с молодежной сборной. Эта идея реализуема, «Амкал» уже играл с молодежными клубами, с «Динамо», могут теперь и с национальной командой сыграть.

Думаю, матч сборной России против сборной медийного футбола интереснее, чем против какой-то отдельной медийной команды.

Не думаю, что сборная блогеров будет слабее, чем 2Drots или «Амкал», но сама такая акция будет интересной», – сказал Сибскана.

Карпин о матче сборной с командой из Медиалиги: «Чтобы шоу устроить? Ну, можно»