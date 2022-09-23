Дмитрий Егоров и Лев Соленов заключили пари на 100 тысяч рублей

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров предложил президенту «На спорте» Льву Соленову пари на победителя в очном матче.

«Кстати, я бы лично предложил Льву сыграть с «На спорте» на 100 тысяч руб. Или на 60 тысяч. Небольшой спор – так, для повышения интереса личного», – написал Егоров в своем телеграм-канале.

«Дима Егоров предложил пари на 100К.

После не самого убедительного матча первого тура с «Ромой» некоторые комментаторы начали списывать «На Спорте» со счетов, считая, что команда уступает в классе составу прошлого сезона. С подобным мнением я категорически не согласен.

Я хочу поддержать команду и готов продемонстрировать свою искреннюю веру в наших ребят – я согласен на предложенное пари – играем на соточку!», – принял пари Лев Борисович в своих соцсетях.

«Броуки» и «На спорте» сыграют во втором туре Winline Медиалиги 24 сентября. Начало матча в 21:30.