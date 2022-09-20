Тигиев о матче с «На спорте»: «Жду Олежку. Будет медийная составляющая»

Защитник Георгий Тигиев высказался о предстоящем матче Winline Медиалиги с «На спорте».

«Подогреть? Жду Олежку (Олега Маймаи – прим.). Больше ничего не буду говорить. Сами все увидите. Не только футбол будет, 100%. Медийная составляющая будет», – сказал Тигиев.

Перед стартом Медиалиги Тигиев пришел на товарищеский матч «На спорте» и «Денег», где у него случился конфликт с Олегом Майами, который в результате перешел в потасовку с защитником «НС» Романом Гриценко.

Матч «Броуков» и «На спорте» состоится 25 сентября в 21:30. Команды договорились начать матч медийными составами.