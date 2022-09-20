Райзен больше не президент «Броуков»: «Мне искренне не интересно все, что происходит внутри медийного футбола»

Райзен объявил, что больше не является президентом «БроукБойз».

«Друзья, относительно изменений в структуре клуба, я теперь не президент «Броуков». Президент один – Дмитрий Егоров. Я буду ответственен за другие вещи. Мы будем вместе принимать решения относительно футбольной части, но что касается контента, того, какие ролики и когда выпускать – это все к Дмитрию.

Естественно, на канале я останусь, в команде я останусь. Я выгорел к медийной составляющей медийного футбола. Мне она абсолютно не интересна. Абсолютно. Все эти перформансы и прочее у меня ноль реакции вызывают, и удовольствия от этого я не получаю.

Но теперь у меня появилась футбольная часть, которая мне действительно нравится. Я просто с кайфом наблюдаю за игрой команды. Поэтому, что касается принятия решений, куда клуб движется и всего остального, за это теперь ответственен Дмитрий Егоров. Я уверен, он приведет «Броуков» к еще большим вершинам. За Диму!

Я прекрасно понимаю, что в медиафутболе в первую очередь должен быть контент. Просто здесь история связана с тем, что я его не могу дать. У меня внутри нету этого запала. Творческий кризис. Называйте это как хотите. Я просто потерял весь интерес. Если мы будем придерживаться моей концепции, то клуб точно пойдет на дно. Этого не нужно делать.

Дима журналист, человек, который понимает, как работать с аудиторией, с массами. Я уверен, он найдет эти ключики, которые нам помогут дальше развиваться.

Естественно, подкасты и те вещи, которые мне интересны, я буду делать на максимальном воодушевлении. И наблюдать за командой тоже. Но вбрасывать, с кем-то входить в конфронтацию и прочее – я не собираюсь.

Мне искренне не интересно все, что происходит внутри медийного футбола. Все эти склоки, разговоры, обмены мнением. Мне на них насрать, я хочу только побеждать», – сказал Райзен в телеграм-канале ФК .