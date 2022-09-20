Дмитрий Егоров: «Райзен никуда не уходит»

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Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал информацию об отставке Райзена.

«Райзен никуда не уходит. Он все также остается владельцев «Броуков». И точно также будет сниматься в роликах, точно также будет представлять команду.

Просто, видимо, он устал от скандалов и конфликтов медиафутбола, от лицемерия. И это его право. 

Может быть соскучится. А может и нет. Хм» – сказал Егоров в телеграм-канале «Броуков».

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