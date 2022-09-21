Антон Чужой дисквалифицирован на 3 матча Кубка России за оскорбления судей

Хавбек Антон Чужой дисквалифицирован на три матча Фонбет Кубка России.

В матче 1/64 финала против «Звезды» (2:2, по пенальти 2:4) полузащитник был удален с поля за две желтые карточки.

После игры футболист раскритиковал работу арбитров и оскорбил их: «Судьи ######! Пусть они умрут в этом купленном эфэнэловском футболе. Ненавижу их».

Сегодня КДК РФС дисквалифицировал Чужого на три матча за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча.

«Судьи ######, дебилы – ненавижу их». Сказка «Амкала» в Кубке России закончилась судейским скандалом