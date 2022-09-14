«Судьи ######! Пусть они умрут в этом купленном эфэнэловском футболе. Ненавижу их». Игрок «Амкала» Чужой о матче со «Звездой»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Первая лига Вторая лига Звезда Санкт-Петербург Амкал Антон Чужой контент Футбол

Хавбек «Амкала» Антон Чужой раскритиковал судейство в матче против «Звезды».

Команда из Медиалиги потерпела поражение от клуба из Санкт-Петербурга в 1/64 финала Фонбет Кубка России (2:2, по пенальти- 2:4) и вылетела из турнира. Карпов получил вторую желтую карточку на 82-й минуте и был удален.

«Судьи ######! Пусть они умрут в этом эфэнэловском футболе, который куплен.

Как он нам первый гол засчитал? Второй гол – с офсайда. За что мне дали первую желтую карточку?

Он дебил. Ненавижу этих судей. Пусть они реально умрут в этом футболе», – сказал Чужой.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные