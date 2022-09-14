Экс-тренер «Амкала» Зубко об открытости клуба: «Мы ни от кого не закрываемся, не прячемся. Снимаем все внутренности на поле, на бровке, в раздевалке»

Бывший главный тренер «Амкала» Денис Зубко высказался об открытости клуба.

– Вы сказали про «Матч ТВ». Почему «Амкал» показывают, а другие команды Второй лиги – нет?

– Так это им надо задать вопрос: что они делают для того, чтобы их показывали? Если этого не происходит, значит, видимо, надо действовать иначе. Выбрать направление, иначе относиться к медийности клуба, к съемкам.

– А почему «Амкал» хотят смотреть?

– Потому что «Амкал» открытый. Мы ни от кого не закрываемся, не прячемся. Что происходит, то и снимается: все внутренности на поле, на бровке, в раздевалке. Показываем, что происходит перед матчем, какой у него разогрев.

Зритель хорошо знает наших игроков, поэтому хочет за ними следить. Может, этого не хватает другим клубам?

– Ваше отношение к тому, насколько футбольный клуб должен быть открытым, изменилось?

– Думаю, да. Я считаю, что какие-то моменты не должны выходить за рамки, как это было в Медиалиге, но есть вещи, которые мне кажутся интересными.

Например, съемки из раздевалок. Нравится, что игроки спокойно дают интервью и даже после поражений не относятся к вниманию негативно, а находят силы объяснять ситуацию и улыбнуться. Подходят к болельщикам, отвечают на их вопросы.

Понятно, что профессиональная команда будет немного закрытой, но есть ряд эпизодов, где можно что-то приоткрыть. И это будет интересно.

– Предположим, вы до конца года попадете в команду Первой лиги или . Будете советовать ей развиваться медийно?

– Во всяком случае, я буду предлагать. А дальше уже все будет зависеть от руководства, от возможностей клуба, – сказал Зубко в интервью .

«В Финляндии поля в каждом небольшом городе, в 90-х мы играли там в манеже. Что у нас?» Интервью Дениса Зубко, который вывел «Амкал» в 1/64 Кубка